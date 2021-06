Borse di studio regionali, pubblicati gli elenchi dei beneficiari

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia Dott.ssa Sabrina Serra rende noto agli interessati che dal 18.06.2021 sono in pubblicazione gli elenchi provvisori dei beneficiari e degli esclusi dal contributo da destinare all’assegnazione di borse di studio regionali in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado A.S. 2019/2020.Gli elenchi sono consultabili presso:Sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it nella Sezione Notizie, nella Sezione Aree tematiche - Istruzione - Diritto allo studio e nella Sezione Albo pretorio online.Gli interessati potranno presentare eventuali osservazioni entro 10 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Pasella Tel. 0789/52079 e-mail apasella@comune.olbia.ot.it