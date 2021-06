Il comandante interregionale della Guardia di Finanza in visita al comando provinciale

OLBIA. Il Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro –Comandante Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza –si è recato in visita presso il Comando Provinciale di Sassari.L’alto Ufficiale del Corpo è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Giuseppe Cavallaro, unitamente ai Comandanti dei Reparti della Provincia di Sassari e ad una rappresentanza di militari in servizio alla sede e di componenti dell’ANFI (AssociazioneNazionale Finanzieri). L’occasione è stata propizia per illustrare, nel corso di un briefing, l’andamento dei risultati operativi conseguiti, le peculiarità della Provincia di Sassari nonché le principali fenomenologie economico –finanziarie che caratterizzano il territorio.





Il Generale De Gennaro ha espresso parole di apprezzamento e gratitudine alleFiamme Gialle del nord Sardegna per la dedizione, l’impegno e l’equilibrio assicurati nello svolgimento del servizio, elogiando l’operato dei Reparti nei diversi settori istituzionali per i risultatiottenutie la vicinanza ai cittadini, oltretutto in un periodo di grave difficoltà non solo per il nord Sardegna ma per l’intero Paese.L’Autorità militare ha avuto altresì incontri istituzionalicon il Prefetto di Sassari –Dott.ssa Maria Luisa D'Alessandro –con il Presidente del locale Tribunale –Dott. Massimo Zaniboni –e con il Sindaco della città–Prof. Gian Vittorio Campus–ricevendo parole di stima e ringraziamento per il proficuo e costante supporto della Guardia di Finanza di Sassari alle diverse Istituzioni presenti sul territorio

