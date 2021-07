Disordini a Olbia e Alghero, Daspo Urbano per due persone

Infine, è stata adottata, nei confronti di due pregiudicati sassaresi, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel territorio dei comuni di Alghero, Porto Torres e Stintino, valido per la durata di tre anni.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

e nel quadro dei servizi di vigilanza predisposti in occasione delle vacanze estive. In questo contesto, anche a seguito di disordini verificatisi nelle immediate vicinanze di esercizi commerciali a Olbia ed Alghero, il Questore di Sassari, nella veste di Autorità Provinciale di pubblica sicurezza, ha emesso due provvedimenti di “Daspo Urbano” nei confronti di due noti pregiudicati con i quali è stato loro imposto il divieto di accesso o anche del solo stazionamento per la durata di un anno , nei pressi di esercizi pubblici di somministrazione o vendita per asporto, di bevande alcooliche di qualsiasi genere, nonché di locali di pubblico trattenimento.Il Daspo è stato eseguito a cura del Dirigente del Commissariato di P.S. di Olbia.Il secondo episodio si è verificato nel centro urbano di Alghero, dove una giovane con numerosi precedenti di polizia, dopo aver consumato smodatamente bevande alcoliche, aveva tentato di scatenare una rissa, molestando e minacciando pesantemente avventori e passanti per poi aggredire e provocare lesioni al titolare di un esercizio pubblico. Sul posto era intervenuta una Volante del Commissariato di Alghero che aveva redatto una circostanziata informativa di reato all’autorità giudiziaria. Il provvedimento preventivo di Pubblica Sicurezza è stato eseguito da Dirigente del Commissariato di P.S.A carico dei due individui, sorpresi dalla Guardia di Finanza in possesso di strumenti atti allo scasso, Polizia e Carabinieri hanno raccolto altri fondati indizi di reato in relazione ad alcuni furti pluriaggravati commessi nella zona.