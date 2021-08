Un sub morto nelle acque di Golfo Aranci dopo immersione

I tentativi disperati di rianimarlo non sono purtroppo andati a buon fine, Un sub di circas 50 anni è deceduto in seguito ad un malore poco dopo essersi immerso. Il tragico evento si è verificato intorno alle 12. L'uomo è stato soccorso e trasportato sulla banchina del porticciolo dei pescatori a Golfo Aranci dove gli operatori del 118 hanno provato a rianimarlo. In azione anche gli uomini della Guardia Costiera di Olbia e Golfo Aranci che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.









