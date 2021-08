Golfo Aranci pronta a rilanciare il museo sottomarino "Mumart"

<<Consapevoli che un’iniziativa di questo tipo comporta coraggio e assunzioni di responsabilità, fin dal primo giorno del nostro insediamento abbiamo iniziato a lavorare al rilancio del Mumart, ma solo sei mesi dopo l’insediamento abbiamo subito l’avvio l’avvento della crisi sanitaria che giustamente è stata predominante nell’azione amministrativa.

Oggi, ritengo che la ripresa economica di Golfo Aranci passi anche tramite il Mumart e a noi spetta l’impegno di rilanciare questa iniziativa più unica che rara. Contiamo di ottenere la progettazione entro la fine dell’anno e avviare i primi step già dalla prossima stagione>>, conclude l’Assessore al Turismo Luigi Romano.













