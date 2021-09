Al via domani a Olbia la settima edizione di "Benvenuto Vermentino"

L’iniziativa, che dopo un anno di stop ritorna nelle strade di Olbia -con le precauzioni e nel pieno rispetto delle limitazioni previste dalle norme vigenti e dovute alla situazione sanitaria del momento- riveste per il sistema economico locale una significativa valenza strategica. Il Vermentino, nella sua duplice denominazione “di Gallura DOCG” e “di Sardegna”, rappresenta, infatti, un’eccellenza tra le produzioni locali ed un indiscutibile elemento di crescita economica e sviluppo delle filiere del Nord Sardegna nel suo complesso, e della Gallura in particolar modo. Saranno numerosi i momenti organizzati in un programma ricco e interessante: a partire da Shopping & Vermentino nel quale attività commerciali, artigianali e dei servizi che hanno aderito all’iniziativa ( delle aree commerciali di Corso Umberto I° e Via Regina Elena e Viale Aldo Moro) proporranno ai loro clienti il Vermentino di Gallura offerto dal Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG. Spazio per Apericena & Vermentino, che coinvolgerà ristoranti, bar e hotel che proporranno ai propri clienti menù e aperitivi che avranno come filo conduttore il Vermentino di Gallura DOCG.



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

"Benvenuto Vermentino", grazie agli eventi e alle manifestazioni in programma per una settimana, avrà il sapore della ripartenza per tutto il territorio. L'evento è organizzato dalla Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna e l’Azienda Speciale Promocamera, in collaborazione con il Comune di Olbia, il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG, ed in partenariato con Confcommercio Gallura, CNA Gallura, Confartigianato Gallura, Confagricoltura Sassari-Olbia/Tempio, CIA, Coldiretti Nord Sardegna e A.I.S. Gallura.Torna il tradizionale percorso degustativo realizzato in collaborazione con i sommelier dell’A.I.S. Gallura durante il quale saranno presentati i migliori Vermentini di Gallura, della Sardegna ed alcune rinomate etichette di provenienza nazionale ed internazionale.offriranno ai clienti il Vermentino di Gallura messo a disposizione dal Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG. Sempre nel fine settimana (1 e 2 ottobre) spazio per “Risate Sonore”, recital di cabaret & musica nella Corte interna del Comune.Spazio alla cultura e alle buone letture nel Premio nazionale eno-letterario “Vermentino” che si svolgerà nella mattinata di sabato 2 ottobre (dalle 10). In programma la cerimonia di premiazione del Premio nazionale eno-letterario “Vermentino”, giunto al suo quinto capitolo, che in questa edizione (come nel 2019) vedrà il coinvolgimento di alcune scuole superiori di Olbia.Maggiori informazioni su programma ed eventi sono disponibili su