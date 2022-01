Incendio nella notte in un sottotetto a La Maddalena

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Alle 3.30 di questa notte la squadra dei vigili del fuoco della Maddalena è intervenuta per l'incendio di un sottotetto che ha coinvolto due abitazioni adiacenti in via Buonarroti. L'intervento è durato circa tre ore in quanto dopo lo spegnimento è stato necessario un parziale scoperchiamento dello stesso danni ingenti sulle strutture causate da un parziale crollo della struttura del tetto e del solaio. Lo stabile è stato dichiarato parzialmente inagibile, non si segnalano feriti o persone coinvolte.