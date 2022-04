Sardegna, non servirà più il test molecolare come conferma della posivitività del tampone rapido

La diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 in pazienti ospedalizzati, o per i quali deve essere disposta l’ospedalizzazione, deve essere confermata a mezzo di apposito test molecolare. Al fine di garantire il monitoraggio della diffusione delle varianti virali circolanti nella Regione attraverso il sequenziamento dei campioni positivi a SARS-CoV-2, in pazienti ospedalizzati, o per i quali



© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Le disposizioni di cui all’art.1 si applicheranno unicamente ai test antigenici eseguiti dai soggetti autorizzati dalla Regione Sardegna, secondo le disposizioni regionali citate in premessa. Non avranno validità i test antigienici auto-somministrati. Al fine di assicurare la tempestiva presa in carico dei casi positivi, tutti i soggettiautorizzati all’esecuzione di test antigenici, secondo le disposizioni regionali citate in premessa, devono garantire l’inserimento dei dati nei sistemi informatici regionali già in uso e secondo le medesime modalità fino ad ora adottate, avendo cura di verificare preventivamente l’identità personale.deve essere disposta l’ospedalizzazione, deve essere confermata a mezzo di apposito test molecolare. Al fine di garantire il monitoraggio della diffusione delle varianti virali circolanti nella Regione attraverso il sequenziamento dei campioni positivi a SARS-CoV-2, in coerenza con le raccomandazioni nazionali ed internazionali, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica devono garantire la conferma con test molecolare, entro 24h, di una quota dei casi positivi al test antigenico.