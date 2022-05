Borse di studio regionali, pubblicati gli elenchi definitivi dei beneficiari

Gli elenchi sono consultabili presso:

. L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Olbia Sabrina Serra rende noto agli interessati che sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei beneficiari e degli esclusi dal contributo da destinare all’assegnazione di borse di studio regionali in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado A.S. 2020/2021.Sito internet del Comune di Olbia www.comune.olbia.ot.it nella Sezione Notizie, nella Sezione Aree tematiche - Istruzione - Diritto allo studio e nella Sezione Albo pretorio online. L’ Ufficio Polifunzionale per il Cittadino Via Dante n. 1 Responsabile del procedimento Dott.ssa Alessandra Pasella Tel. 0789/52079 e-mail:apasella@comune.olbia.ot.it