Fiorella Mannoia in concerto ad Arzachena per il centenario dell'autonomia

Sabato 21 maggio, alle ore 21, gli arzachenesi festeggiano il loro compleanno insieme a Fiorella Mannoia per una data speciale, unica in Sardegna, che si aggiunge al fitto calendario live dell’artista, da marzo in scena nei teatri di tutta Italia con la sua band. In scaletta i brani che hanno contraddistinto la sua carriera, dagli inizi fino all’ultimo album Padroni di Niente. Il concerto si terrà al Parco XVIII Novembre (Tanca di Lu Palu) con ingresso gratuito.. Ad accompagnare Fiorella sul palco ci saranno Diego Corradin alla batteria, Claudio Storniolo al pianoforte e alle tastiere, Luca Visigalli al basso, Max Rosati e Alessandro "Doc" De Crescenzo alle chitarre, e Carlo Di Francesco alle percussioni e alla direzione musicale dello spettacolo. La cantante sarà poi in tour dal nord al sud Italia a partire da luglio.e i giochi dedicati ai ragazzi ospitati nelle scorse settimane. Sabato 14 maggio, infatti, ricorre la data di insediamento del primo consiglio comunale con Salvatore Ruzittu in veste di sindaco.Salvatore e il fratello Michele sono considerati i padri dell’autonomia di Arzachena per la lunga, decennale battaglia condotta a sostegno del territorio e dei diritti dei suoi abitanti, consci fin da allora dell’importanza strategica che il paese avrebbe rivestito dal punto di vista storico-archeologico e turistico in Sardegna.