Intorno alle 19 di ieri si è verificato un brutto incidente stradale sulla ss 672 Sassari-Tempio all'altezza del bivio per Chiaramonti. Coinvolte quattro autovetture. Il comando dei vigili del fuoco di Sassari ha inviato sul posto una squadra per liberare dalle lamiere una persona incastrata. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale tramite elisoccorso. Presente polizia stradale per quanto di loro competenza.