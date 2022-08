© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 9 i vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti sulla SS133 al Km 22 direz. Luogosanto per un incidente stradale tra due autovetture. Cinque le persone coinvolte, tre trasportate per precauzione all’ospedale di Tempio. La strada ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area. Sul posto tre ambulanze del 118 e i Carabinieri di Tempio.