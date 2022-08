Un decesso e tre feriti il bilancio di un incidente stradale stamane a Porto Cervo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 11 di questa mattina i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla sp 59 verso Liscia di Vacca per un incidente stradale. Per cause da accertare due auto si sono scontrate e una delle due si è ribaltata. Pesante il bilancio delle persone coinvolte: un deceduto e tre feriti. Sul posto tre ambulanze e Polizia Stradale. La squadra ha collaborato col personale del 118 nell'assistenza ai feriti e ha messo in sicurezza l'area. La strada è rimasta chiusa durante le operazioni di soccorso.