Prossima settimana appuntamento con il Classical Music Festival Costa Smeralda

L’apertura del Festival è fissata per il solstizio d’autunno, mercoledi 21 settembre, quando l’Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia, con i suoi solisti d’eccezione, guidata dal Konzertmeister Guglielmo De Stasio, salirà sul palco del Conference Center per proporre alcuni capolavori a cavallo tra Settecento e Ottocento. Gli interpreti, tutti illustri musicisti vincitori di importanti premi internazionali, eseguiranno musiche di Vivaldi, Bach e Mendelssohn-Bartholdy. Il secondo appuntamento in calendario è previsto per venerdì 23 settembre e vedrà protagonista il violinista e direttore d’orchestra Pavel Berman, solista tra i più apprezzati a livello mondiale, che con il suo prezioso Stradivari eseguirà il Concerto di Mozart in Re maggiore e la Carmen Fantasy di Sarasate per violino e orchestra. Completa la serata l’Orchestra Antonio Vivaldi di Venezia con l’esecuzione della Serenata di E. Elgar diretta dal Maestro P. Berman



, l’appuntamento con la grande musica classica e i suoi prestigiosi artisti organizzato dal Consorzio Costa Smeralda in programma mercoledi 21, venerdì 23 e domenica 25 settembre al Conference Center di Porto Cervo alle ore 21.45, parte degli eventi celebrativi per i 60 anni della Costa Smeralda. L’edizione 2022, diretta come in quella passate dal Maestro Gugliemo Destasio, è articolata in tre appuntamenti.La serata di chiusura della rassegna di domenica 25 settembre sarà dedicata ai giovani talenti. Quest’anno sarà il turno del diciannovenne Ettore Pagano, violoncellista straordinario che sta spopolando nelle sale da concerto più prestigiose e vincitore di numerosi primi premi internazionali tra i quali, l’ultimo, il Concorso Internazionale Kachaturian in Armenia dove ha ottenuto il primo premio a giugno del 2022 e che concluderà proprio a Porto Cervo la sua tournée europea.Chiuderà il Festival l’orchestra Antonio Vivaldi di Venezia con l’interpretazione della Simple Symphony di Benjamin Britten.