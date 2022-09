Sassari-Olbia chiusa per lavori da domani sera fino a sabato

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Per consentire la prosecuzione degli interventi di realizzazione del lotto 4 della strada statale 729 “Sassari-Olbia”, è stata programmata una chiusura al traffico temporanea nel tratto tra gli svincoli di Oschiri (km 41,880) e Berchidda (51,600). Il provvedimento sarà in vigore tra le ore 21.30 di domani venerdì 30 settembre e le 14 di sabato 1° ottobre e si rende necessario per consentire la demolizione di un cavalcavia sul vecchio tracciato. Durante la chiusura il traffico verrà deviato lungo la viabilità alternativa.I lavori del lotto 4 consistono nella realizzazione di un nuovo tratto di 9,5 km, con il raddoppio della attuale sede stradale costituita dalla SS 597, a partire dalla fine del lotto 3 (km 36,100), fino all’inizio del lotto 5 (km 45,610), già aperti al traffico. L'investimento complessivo è di 73 milioni di euro.