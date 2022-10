A Olbia una coppia nei guai per spaccio di cocaina e marijuana

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nella mattinata di oggi i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, a seguito di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto a casa di un trentunenne di Olbia convivente con la compagna circa dodici grammi di sostanza stupefacente di tipo cocaina e marijuana suddivisa in diverse dosi, unitamente al classico bilancino di precisione, al materiale per il confezionamento e a una cospicua somma di denaro contante, verosimile provento dell’attività di spaccio. Entrambi pregiudicati, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria che ha disposto per l'uomo la custodia cautelare domiciliare.