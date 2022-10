Arrestate tre persone a Olbia per furto

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Questa notte i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti su segnalazione di un residente nei pressi del supermercato DiMeglio di via Eleonora d'Arborea, il quale notava tre soggetti aggirarsi con al seguito diverse buste della spesa, zaini e carrelli colmi di refurtiva. Intervenuti tempestivamente, i militari hanno intercettato i tre intenti a darsi alla fuga con al seguito il materiale asportato per un valore di circa 1500 euro. Tratti in arresto, il Pubblico Ministero ha disposto per loro (due uomini e una donna, tutti con numerosi precedenti) la custodia cautelare in attesa del processo per direttissima che si terrà domani.