Al via il campionato del mondo di F1 del mare a Olbia

OLBIA. Tutto pronto a Olbia per il campionato mondiale di formula uno del mare “FIM F1H2O World Championship”. Già questo pomeriggio a partire dalle 16 sarà possibile ammirare i mostri della motonautica sfrecciare nel golfo di Olbia a due passi del centro cittadino. In quel molo Brin che ha appena visto andare in scena un altro mondiale, quello di moto d’acqua. Non a casa questo specchio d’acqua è stato definito dagli organizzatori di questa manifestazioni “Acquodromo” per la naturale predisposizione a questo tipo di eventi. E tutti particolari della manifestazione sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa questa mattina alla presenza del primo cittadino di Olbia, Settimo Nizzi, dell’assessore al turismo del comune Marco Balata, del fondatore di H2o Racing , società organizzatrice dell’evento, Nicolò di San Germano.







«Ringrazio la federazione - ha commentato il sindaco di Olbia Settimo Nizzi - che quest’anno ha deciso di disputare la gara nella nostra città. Questa manifestazione ci dà una opportunità importante con la possibilità di vedere la formula uno da vicino nel nostro golfo. E’ una grande soddisfazione per la città e per i nostri cittadini con l’obiettivo che questa grande festa di sport possa rilanciare la Sardegna come meta a livello internazionale anche fuori stagione. Grande soddisfazione è stata espressa, poi, da Nicolò di San Germano:



«La predisposizione di bandi triennali per questo tipo di eventi ci permette di organizzare sempre meglio un calendario mondiale e questo bando è uscito giusto in tempo e per fortuna Olbia era già pronta ad accoglierci e a fornirci l’assistenza perché altrimenti non saremmo riusciti ad organizzare l’evento. Questo sarà l’undicesimo mondiale di F1 organizzato in Sardegna nella storia della motonautica e con questa manifestazione la Sardegna avrà il primato assoluto sul numero di gran premi disputati in Italia. Perfino più di Como, luogo riconosciuto come la patria della motonautica da dove è partito tutto. Credo sia un grande prestigio soprattutto perché quest’anno si celebrano i cento anni dalla nascita della federazione mondiale per una storia che è stata scritta in Italia».







Marco Balata: «Un ritorno mediatico importante per la città con oltre 170 paesi collegati e tutto il mondo arabo che trasmetterà la manifestazione. La finalissima, la prossima tappa dopo Olbia, si svolgerà negli Emirati Arabi ed è probabili che arrivi qui il ministro del turismo degli Emirati. Forse è la prima volta che i svolge a un manifestazione del genere nel mese di ottobre e questo è l’aspetto principale che ha guidato la scelta di questa amministrazione» Per quanto riguarda la cronaca sportiva il super favorito è certamente lo statunitense Shaun Torrente che al comando della classifica, ma dovrà guardarsi le spalle da Thani Al Qemzi degli Emirati arabi e da Jonas Andersson campione in carica. Unico italiano in gara, tra i quindici iscritti, sarà Alberto Comparato, portacolori dell’AMD San Nazzaro. Dello stesso tenore le dichiarazioni anche dell’assessore del comune,«Un ritorno mediatico importante per la città con oltre 170 paesi collegati e tutto il mondo arabo che trasmetterà la manifestazione. La finalissima, la prossima tappa dopo Olbia, si svolgerà negli Emirati Arabi ed è probabili che arrivi qui il ministro del turismo degli Emirati. Forse è la prima volta che i svolge a un manifestazione del genere nel mese di ottobre e questo è l’aspetto principale che ha guidato la scelta di questa amministrazione» Per quanto riguarda la cronaca sportiva il super favorito è certamente lo statunitense Shaun Torrente che al comando della classifica, ma dovrà guardarsi le spalle da Thani Al Qemzi degli Emirati arabi e da Jonas Andersson campione in carica. Unico italiano in gara, tra i quindici iscritti, sarà Alberto Comparato, portacolori dell’AMD San Nazzaro. Il programma completo è disponibile al seguente link.

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione