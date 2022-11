Incendio in un appartamento a Tempio, in azione i vigili del fuoco

Intorno alle 9.30 i vigili del fuoco di Tempio sono intervenuti in via Sardegna a Tempio per l'incendio di un appartamento posto al sesto piano di un palazzo. A supporto sono intervenute anche squadre dalla sede centrale di Sassari con autoscala e carro aria. Non si segnalano feriti. Le operazioni di bonifica sono in conclusione. Non è stato necessario evacuare il condominio. Sul posto anche Carabinieri e Polizia Locale di Tempio.

