Intorno alle 16.30 di ieri i vigili del fuoco di La Maddalena sono intervenuti a Caprera per rimuovere un albero caduto in strada pubblica, impedendone il passaggio. Dopo circa un'ora di lavoro la squadra ha liberato il passaggio e messo in sicurezza l'area.