Domani al Gramsci di Olbia "Liceo per la scienza"

Mercoledì 21 dicembre, alle ore 9, presso l'Aula Magna del Liceo "A. Gramsci" di Olbia in via Anglona 16, si terrà la conferenza dal titolo "Liceo per la Scienza". I relatori dell'incontro saranno il Presidente dell'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri di Sassari, il dott. Nicola Addis, il dott. Giampaolo Schena, specialista in malattie dell'apparato respiratorio ed in allergologia e immunologia clinica, il dott. Giuseppe Mela, ortopedico e traumatologo, la dott.ssa Maddalena Lendini, dirigente medico del Centro Trasfusionale del presidio ospedaliero dell'Asl di Olbia.Sarà presente la dirigente scolastica, prof.ssa Salvatorica Enrica Scuderi, che modererà l'incontro. A due anni dall'avvio dell'indirizzo di “Biologia con curvatura biomedica”, riconosciuto dal Ministero, la scuola, insieme ai medici che hanno collaborato al progetto, fa un bilancio del percorso e riflette sulle prospettive future. Interverranno anche gli studenti del terzo, quarto e quinto anno del Biomedico per raccontare la loro esperienza. Al termine dell'incontro l'associazione filantropica Lions Club International di Olbia assegnerà una borsa di studio agli studenti del Liceo Gramsci che nell'anno scolastico 2021/22 hanno conseguito la maturità con il massimo dei voti. Nell'ambito delle attività di orientamento è invitata a partecipare una rappresentanza degli studenti delle scuole medie cittadine.