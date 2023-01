Questo pomeriggio a Golfo Aranci grande spettacolo con i campioni del pattinaggio artistico

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Pomeriggio da non perdere a Golfo Aranci con l'Ice White Show. Appuntamento alle 16.45 in piazza Cossiga con uno spettacolo unico che vedrà esibirsi due campioni del pattinaggio artistico Philip Warren californiano e la bravissima Camilla Cappellin. L'evento si inserisce all'interno della programmazione delle iniziative per le festività natalizie organizzate dal comune costiero. L'Ice Christmas 2022 ha già incassato dal dieci dicembre scorso, data di inaugurazione, un grande apprezzamento di piccoli e adulti che hanno preso parte a tutte le iniziative in programma. Dalla casetta di Babbo Natale che ha accolto i bambini insieme ai suoi Elfi, al concerto di The Brooklyn Gospel Harmonettes che, il 25 dicembre nella parrocchia di San Giuseppe, si è esibito in un canto gospel, fino allo spettacolo di pattinaggio artistico sul ghiaccio Ice White Show che ha visto in pista le evoluzioni della coppia professionista Riccardo Maglio e Irma Caldara. La pista di pattinaggio sul ghiaccio, di 250 metri quadri, aperta fino al 6 gennaio prossimo e accessibile gratuitamente, è stat presa d'assalto ogni giorno da circa quattrocento persone. E non è finita qui perché dopo l'esibizione di oggi si chiuderà in bellezza il 6 gennaio prossimo con la Grande Festa della befana.