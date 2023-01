L'Hermaea combatte, ma deve cedere il passo al Sassuolo

LA GARA – L’Hermaea schiera la diagonale Bridi-Schirò, Fontemaggi e Bulaich in posto quattro, Tajè e Gannar al centro e Barbagallo libero. Sassuolo risponde con Scacchetti al palleggio, Busolini opposto, Manfredini e Civitico centrali, Pistolesi e Martinez Vela in banda, mentre il libero è Pelloni.





I COMMENTI – “Credo che oggi i parziali dei set non dicano tutto – analizza il coach dell’Hermaea Dino Guadalupi – nel primo set Sassuolo non è partita al suo livello, soprattutto in battuta. Quelle sono occasioni da sfruttare, invece la mia squadra si è mostrata nervosa e poca aggressiva, specie sui fondamentali di seconda linea. Sapevamo di affrontare una formazione con buona identità, che ci avrebbe fatto rigiocare molte volte. Nel contrattacco, però, abbiamo perso ordine e lucidità. In più abbiamo spinto solo a sprazzi in battuta. Resta il rammarico per non averla affrontata in maniera un po’ più sfrontata”.





Hermaea Olbia-Bsc Materials Sassuolo 0-3 (28-26; 25-22; 25-20) Hermaea Olbia: Messaggi, Fontemaggi 11, Miilen, Gannar 5, Diagne, Bulaich 8, Bridi 6, Bresciani, Tajè 5, Barbagallo L, Schirò 10. Allenatore: Dino Guadalupi

Dopo tre mesi di campionato cade il fortino del Geopalace. L’Hermaea lotta ma cede tra le mura amiche contro la lanciatissima Bsc Materials Sassuolo, capace di cogliere nell’Isola il suo settimo successo consecutivo (3-0, 28-26, 25-22, 25-20 i tre parziali). Le aquile tavolarine, ancora prive dell’infortunata Miilen, non sono riuscite a replicare l’ottima prova offerta nell’infrasettimanale contro Cremona, cadendo sotto i colpi della forte compagine emiliana.Le olbiesi approcciano bene la gara, andando avanti sul +4 (12-8) dopo il muro vincente di Bridi che porta il tecnico ospite Venco a chiedere il timeout. Il vantaggio cresce ulteriormente dopo l’attacco out di Pistolesi, poi pian piano Sassuolo si rimette in carreggiata fino al -1. L’Hermaea ricaccia indietro l’assalto ma si vede raggiunta a quota 19 da Busolini. Da qui in poi va in scena un lungo punto a punto, con il sestetto di Guadalupi che si prende la palla set con Schirò (24-23), mandata subito in fumo da Manfredini. Si va in vantaggi, e dopo un gioco di sorpassi e controsorpassi, alla fine ha ragione Sassuolo, che si porta avanti nel conto grazie alla murata di Pistolesi sulla fast di Tajè (28-26).Equilibrato anche l’avvio del secondo set, con le due formazioni che viaggiano appaiate fino a quota 12. Poi la Bsc Materials alza il suo livello in battuta e si prende l’inerzia del march (ace di Pistolesi e vantaggio 17-15). Le hermeine scivolano indietro anche di 4 lunghezze dopo un altro servizio vincente di Civitico (20-16), poi dimezzano lo svantaggio ma difettano di continuità. Le biancoblù ospiti, allora, ne approfittano per innestare le marce alte con Pistolesi e chiudere il set sul 25-22.Sull’onda dell’entusiasmo, Busolini e compagne iniziano meglio anche nel terzo game (ace per il 7-4). Decisa a lottare per tenere inviolato il loro fortino, le galluresi si rialzano impattando a quota 8. Sassuolo, però, gioca con scioltezza e prende nuovamente il sopravvento, volando fino al +6 con la fast di Manfredini. Le aquile tavolarine trovano le energie per riaprire i giochi fino al -3 (Pistolesi fuori misura), ma negli ultimi scambi l’Idea Volley non esita più chiudendo il match sul 25-20.“Siamo in un buon momento e si è visto – afferma invece il tecnico della Bsc Materials Sassuolo Maurizio Venco – abbiamo sviluppato un gioco particolarmente veloce e difficile da leggere per le squadre avversarie. Faccio i complimenti inoltre al mio gruppo per la capacità di reagire che ha sempre dimostrato in questa stagione. È stata comunque una partita molto combattuta, che temevamo in maniera particolare. L’Hermaea gioca bene, ha un buonissimo palleggiatore e alcuni attaccanti di altissimo livello. Tocca e difende tantissimo, noi ci eravamo imposti di non abbassare mai i colpi”.Bsc Materials Sassuolo: Pelloni L, Rosculet, Masciullo, Dhimitriadhi, Vittorini, Scacchetti 2, Bondavalli, Manfredini 16, Busolini 14, Pistolesi 17, Martinez Vela 4, Civitico 6. Allenatore: Maurizio VencoArbitri: Mazzarà e Di Lorenzo. Foto di Luigi Canu