Disagio esami patenti di guida e revisione mezzi, Piro Fdi: «Situazione al collasso»

L’On.le Deidda ha così commentsto: «Non c’è stallo nella vertenza riguardante patenti e revisioni, con la sospensione del servizio a Olbia. La questione è stata sottoposta dal sottoscritto all’attenzione del Ministero dei Trasporti, tramite il Vice Ministro Galeazzo Bignami.





Il Coordinatore Cittadino Marco Piro ha poi aggiunto: «La situazione delle oltre 40 autoscuole della Provincia che fanno riferimento alla MTCT di Sassari è al collasso. Ad esempio solo 2 autoscuole da noi interpellate, alla stato attuale sono in attesa di oltre 600 esami (valori del CED centro elaborazione dati dal portale dell’automobilista). Lo stop alla attività dei centri di revisione dei mezzi pesanti, sta paralizzando il lavoro ordinario di molte società di trasporto pubbliche e private, con un incremento del costo unitario di revisione, oltre al disagio di dover portare tali mezzi alla MTCT di Sassari, congestionando inutilmente di “mezzi vuoti” la strada Olbia-Sassari. Di recente la MTCT ha comunicato alle autoscuole della provincia, che procederà con solo tre esami al mese per autoscuola, facendo così aumentare sostanzialmente il numero di persone in attesa di esame.



Il Circolo Fratelli d’Italia “Davide Rossi” di Olbiacomunica che dai primi giorni del 2023, su sollecitazione delle attività interessate (autoscuole, centri di revisione autorizzati), ha sottoposto la questione sulle patenti e revisione dei mezzi pesanti al Deputato di FDI Salvatore DEIDDA Presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazione della Camera.Sono stati già due i tavoli tecnici convocati, in cui si è discusso della vertenza e delle possibili soluzioni. Nella ultima riunione sono state illustrate le linee strategiche della proposta dell'Amministrazione riguardo l'impianto di una possibile modifica della legge 870/86 con la modifica del compenso per gli esaminatori e non solo. La proposta prospettata è stata considerata interessante dalle sigle sindacali che, dopo i successivi approfondimenti, sarà convocato un nuovo tavolo tecnico per analizzare le eventuali osservazioni proposte delle stesse sigle sindacali. Stiamo monitorando e seguendo giornalmente la situazione, fiduciosi che si arriverà, in tempi brevi, alla ripresa della normale attività».Continua Piro “Su indicazione dei diretti interessati (autoscuole e centri di revisione)i, abbiamo richiesto ai nostri rappresentati a livello nazionale di verificare con estrema urgenza se la DGT (direzione generale territoriale) possa inviare degli esaminatori da altre regioni, per far fronte alla mole di lavoro pregressa, e valutare l’ipotesi di istituire un albo di esaminatori esterni, a cui poter affidare il carico di lavoro arretrato».