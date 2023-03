Soccorsa una Caretta Caretta in difficoltà a Siniscola

Questa operazione rientra all’interno delle attività della Rete regionale per la conservazione della fauna marina di cui l’AMP Tavolara Punta Coda Cavallo è parte attiva e referente insieme alla Guardia Costiera, al Corpo Forestale, alla Regione Autonoma della Sardegna e tutte le AMP e Parchi Nazionali della Sardegna.

. Recuperato esemplare di Caretta caretta a largo di Siniscola. L’animale, recuperato da dei pescatori sportivi, non riusciva ad effettuare l’immersione. Dopo il recupero, la Guardia Costiera della sezione di Siniscola ha avvisato i biologi dell’Area Marina Protetta che, intervenuti per una prima visita. Non sono state riscontrate ferite e contusioni ma il giovane esemplare presentava un gonfiore nella parte posteriore dell’animale, sinonimo di una probabile embolia. L’animale è dunque stato trasportato ad Oristano e ricoverato presso la Clinica Veterinaria Duemari per ulteriori cure e controlli.