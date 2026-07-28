Il Time in Jazz premia il rapper Sayf con il Premio Miles Ahead

OLBIA. Ci sarà anche Sayf alla trentanovesima edizione di Time in Jazz, il festival ideato e diretto da Paolo Fresu, in programma dall'8 al 16 agosto a Berchidda (Ss) e in altri quindici comuni del nord Sardegna. Al rapper e cantautore italo-tunisino, la sera del 13 agosto, sarà consegnato il Premio Miles Ahead, un riconoscimento che testimonia la volontà del festival – dedicato quest'anno al centenario della nascita di Miles Davis - di valorizzare i percorsi artistici più innovativi e le voci emergenti della musica contemporanea.
Da sempre attento alle nuove generazioni e ai linguaggi del presente, Time in Jazz sceglie di valorizzare un percorso artistico capace di coniugare ricerca musicale, autenticità espressiva e attenzione ai temi del proprio tempo. Nato a Genova il 23 marzo 1999 da madre tunisina e padre genovese, Sayf si è imposto come una delle voci più originali della nuova scena italiana, fino a conquistare il secondo posto all'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Tu mi piaci tanto".
Artista crossover, in equilibrio tra scrittura, identità e geografia civile, Sayf ha nella tromba il suo secondo strumento; così, «In un'edizione dedicata a Miles Davis, musicista geniale e visionario che ha cambiato il corso della storia del jazz e della musica contemporanea», sottolinea Paolo Fresu, «ci è sembrato naturale premiare un artista che dimostra curiosità, coraggio creativo e una sincera passione per la tromba, portando al tempo stesso un messaggio musicale e umano profondamente attuale. Time in Jazz è nato anche per questo: mettere in dialogo generazioni, linguaggi e sensibilità diverse, senza smettere di guardare al futuro».
La premiazione di Sayf si terrà giovedì 13 agosto alle 21:15 sul palco centrale di Time in Jazz, in piazza del Popolo a Berchidda, in apertura della serata che vedrà poi i concerti del pianista, e compositore norvegese Bugge Wesseltoft e del musicista e produttore tedesco Apparat sarà in concerto con la sua live band.
Intanto il botteghino del festival registra un altro sold out: dopo quello per Diodato, protagonista il 9 agosto del tradizionale concerto tributo a Fabrizio De André a L'Agnata, c'è già il tutto esaurito anche per "Kind of Miles", spettacolo teatrale e musicale di e con Paolo Fresu in programma l'11 agosto a Berchidda.
* Biglietti, abbonamenti e info
Su Vivaticket prosegue la prevendita dei biglietti per gli altri concerti in programma sul palco di Piazza del Popolo a Berchidda. I prezzi variano in base alle serate: 40 euro per quella del 13 agosto con Bugge Wesseltoft e Apparat; 30 euro per le serate del 12 con Matilde Gori e Nils Petter Molvær e del 14 agosto con Theon Cross e Nicholas Payton; 20 euro per il primo set del 15 agosto con il Fabrizio Bosso Quartet, mentre l'ingresso sarà gratuito nella seconda parte con i Kokoroko. In esaurimento gli abbonamenti per tutt'e cinque la serate, con pochissimi posti ancora disponibili: l'abbonamento intero costa 150 euro, 142 euro il ridotto. Le riduzioni sono valide per gli spettatori over 65 e per i soci Time in Jazz. Riduzioni del 50 per cento su tutti i biglietti e l'abbonamento per gli under 27. Restano gratuiti tutti i concerti in decentramento, ad eccezione del concerto-omaggio a Fabrizio De André in programma il 9 agosto a L'Agnata con Diodato, ma che – come già segnalato - registra il tutto esaurito.
Per vivere al meglio il festival è disponibile gratuitamente la nuova APP ufficiale "TIME IN JAZZ", che consente di consultare il programma aggiornato, acquistare i biglietti, orientarsi tra le sedi degli eventi grazie alla mappa interattiva e ricevere notifiche in tempo reale su eventuali variazioni. L'APP offre inoltre informazioni sul territorio, sulle strutture ricettive e contenuti di approfondimento dedicati alla manifestazione. È scaricabile dall'App Store di Apple (iOS) e dal Google Play Store (Android).
Per informazioni e assistenza è attiva la segreteria di Time in Jazz al numero 320 3874963 e all'indirizzo info@timeinjazz.it. Tutti gli aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito www.timeinjazz.it e sui canali social Facebook, Instagram, Threads, YouTube e Whatsapp.
La trentanovesima edizione del festival Time in Jazz è promossa e organizzata dall'associazione culturale Time in Jazz con il contributo del Ministero della Cultura, dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, della Comunità Montana Monte Acuto, delle Amministrazioni Comunali di Berchidda e degli altri centri coinvolti, della Fondazione di Sardegna, di Illumia, del Banco di Sardegna, di Corsica Ferries–Sardinia Ferries e di Biorepack, mentre Radio Monte Carlo è anche quest'anno la radio ufficiale di Time in Jazz.
Da sempre attento alle nuove generazioni e ai linguaggi del presente, Time in Jazz sceglie di valorizzare un percorso artistico capace di coniugare ricerca musicale, autenticità espressiva e attenzione ai temi del proprio tempo. Nato a Genova il 23 marzo 1999 da madre tunisina e padre genovese, Sayf si è imposto come una delle voci più originali della nuova scena italiana, fino a conquistare il secondo posto all'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Tu mi piaci tanto".
Artista crossover, in equilibrio tra scrittura, identità e geografia civile, Sayf ha nella tromba il suo secondo strumento; così, «In un'edizione dedicata a Miles Davis, musicista geniale e visionario che ha cambiato il corso della storia del jazz e della musica contemporanea», sottolinea Paolo Fresu, «ci è sembrato naturale premiare un artista che dimostra curiosità, coraggio creativo e una sincera passione per la tromba, portando al tempo stesso un messaggio musicale e umano profondamente attuale. Time in Jazz è nato anche per questo: mettere in dialogo generazioni, linguaggi e sensibilità diverse, senza smettere di guardare al futuro».
La premiazione di Sayf si terrà giovedì 13 agosto alle 21:15 sul palco centrale di Time in Jazz, in piazza del Popolo a Berchidda, in apertura della serata che vedrà poi i concerti del pianista, e compositore norvegese Bugge Wesseltoft e del musicista e produttore tedesco Apparat sarà in concerto con la sua live band.
Intanto il botteghino del festival registra un altro sold out: dopo quello per Diodato, protagonista il 9 agosto del tradizionale concerto tributo a Fabrizio De André a L'Agnata, c'è già il tutto esaurito anche per "Kind of Miles", spettacolo teatrale e musicale di e con Paolo Fresu in programma l'11 agosto a Berchidda.
* Biglietti, abbonamenti e info
Su Vivaticket prosegue la prevendita dei biglietti per gli altri concerti in programma sul palco di Piazza del Popolo a Berchidda. I prezzi variano in base alle serate: 40 euro per quella del 13 agosto con Bugge Wesseltoft e Apparat; 30 euro per le serate del 12 con Matilde Gori e Nils Petter Molvær e del 14 agosto con Theon Cross e Nicholas Payton; 20 euro per il primo set del 15 agosto con il Fabrizio Bosso Quartet, mentre l'ingresso sarà gratuito nella seconda parte con i Kokoroko. In esaurimento gli abbonamenti per tutt'e cinque la serate, con pochissimi posti ancora disponibili: l'abbonamento intero costa 150 euro, 142 euro il ridotto. Le riduzioni sono valide per gli spettatori over 65 e per i soci Time in Jazz. Riduzioni del 50 per cento su tutti i biglietti e l'abbonamento per gli under 27. Restano gratuiti tutti i concerti in decentramento, ad eccezione del concerto-omaggio a Fabrizio De André in programma il 9 agosto a L'Agnata con Diodato, ma che – come già segnalato - registra il tutto esaurito.
Per vivere al meglio il festival è disponibile gratuitamente la nuova APP ufficiale "TIME IN JAZZ", che consente di consultare il programma aggiornato, acquistare i biglietti, orientarsi tra le sedi degli eventi grazie alla mappa interattiva e ricevere notifiche in tempo reale su eventuali variazioni. L'APP offre inoltre informazioni sul territorio, sulle strutture ricettive e contenuti di approfondimento dedicati alla manifestazione. È scaricabile dall'App Store di Apple (iOS) e dal Google Play Store (Android).
Per informazioni e assistenza è attiva la segreteria di Time in Jazz al numero 320 3874963 e all'indirizzo info@timeinjazz.it. Tutti gli aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito www.timeinjazz.it e sui canali social Facebook, Instagram, Threads, YouTube e Whatsapp.
La trentanovesima edizione del festival Time in Jazz è promossa e organizzata dall'associazione culturale Time in Jazz con il contributo del Ministero della Cultura, dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna, della Comunità Montana Monte Acuto, delle Amministrazioni Comunali di Berchidda e degli altri centri coinvolti, della Fondazione di Sardegna, di Illumia, del Banco di Sardegna, di Corsica Ferries–Sardinia Ferries e di Biorepack, mentre Radio Monte Carlo è anche quest'anno la radio ufficiale di Time in Jazz.
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