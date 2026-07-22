Cambio al vertice del comando Gdf di Tempio, arriva la tenente Giulia Consales





Il nuovo Comandante, ventotto anni, originario della provincia di Latina, ha frequentato l’Accademia del Corpo dal 2018 al 2023. Al termine del percorso formativo è stato assegnato, quale Comandante, al Nucleo Operativo





Il Tenente Consales è laureato in Giurisprudenza e ha conseguito un Master di II Livello in Diritto Tributario. Il Comandante Provinciale di Sassari, Colonnello Marco Sebastiani, ha formulato al Tenente Giulia Consales i migliori auguri di un proficuo lavoro nel nuovo incarico, a tutela dei cittadini, delle imprese e delle Istituzioni

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Tenente Giulia Consales è il nuovo Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Tempio Pausania, in sostituzione del Capitano Andrea Gualtieri il quale, dopo quattro anni di servizio, lascia la Sardegna per assumere un nuovo importante incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bologna. Gualtieri, nel periodo trascorso alla guida delle Fiamme Gialle galluresi, ha diretto complesse attività di polizia economico-finanziaria nel settore delle entrate nonché indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, nel settore della spesa pubblica.del Gruppo di Cremona dove ha condotto importanti indagini a tutela della legalità economico-finanziaria nonché a contrasto alle frodi fiscali con il sistematico ricorso all’aggressione ai patrimoni illecitamente accumulati.che vivono e operano nel territorio gallurese.