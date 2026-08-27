Al via i lavori nei fondali del porto industriale di Olbia





Tale intervento assume, quindi, particolare rilevanza proprio in questa fase cruciale dell’anno, durante la quale il porto industriale, prevalentemente destinato al comparto merci e ro-ro, è interessato dalla rotazione degli ormeggi per i traghetti di medie dimensioni, consentendo di ottimizzare l’utilizzo degli approdi all’Isola Bianca e distribuire in maniera più efficace i flussi di traffico.

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Le attività previste, che seguono la manutenzione del canale di accesso al porto realizzata con pieno successo nel mese di maggio, si sono rese necessarie alla luce del recente incremento del numero di approdi al porto industriale che ha generato alcuni accumuli di sabbia negli specchi acquei banchinali.L’AdSP ha, quindi, prontamente disposto l’intervento sulle due aree antistanti alla banchina Nord per il ripristino del fondale alla quota originaria di 8 metri, garantendo così le necessarie condizioni di sicurezza e manovra per la navigazione e per le operazioni portuali.Un assetto organizzativo indispensabile che consente di affrontare, senza particolari criticità in area portuale, uno dei periodi tra i più impegnativi dell’anno.Per l’esecuzione delle operazioni a mare e alla luce degli spazi più confinati, sarà impiegato il pontone “Fortunato”, di dimensioni più contenute rispetto alla crane ship Hebo Lift II, utilizzata per gli interventi di manutenzione della canaletta di accesso al porto.Lo stesso mezzo, a partire dai primi giorni di settembre, sarà operativo per le nuove campagne di caratterizzazione dei fondali, propedeutiche al futuro dragaggio del canale di accesso e delle banchine dell'Isola Bianca.“Prosegue l’attività di costante monitoraggio e pronto intervento sulle infrastrutture portuali del Sistema – spiega Domenico Bagalà, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – Le operazioni di livellamento dei fondali in atto consentono di mantenere pienamente operative le banchine del porto industriale, fondamentali per la rotazione degli approdi dei traghetti nelle giornate di picco dei traffici. Si tratta di un’azione puntuale che conferma l’attenzione dell’Ente verso la piena efficienza degli scali di competenza. Un intervento che anticipa il più consistente programma di attività che porterà, già dalle prossime settimane, alle nuove caratterizzazioni dei fondali propedeutiche al dragaggio della canaletta di accesso e delle banchine dell’Isola Bianca”.