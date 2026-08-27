I Tiromancino trio a Porto Cervo il 31 agosto alle 22

OLBIA. Si avvia alla conclusione il ricco programma culturale dell'estate 2026 promosso dal Consorzio Costa Smeralda e, a chiudere gli appuntamenti con la musica dal vivo, sarà il concerto del Tiromancino Trio: il prossimo lunedì 31 agosto, alle ore 22, la Piazza Principe Karim Aga Khan IV di Porto Cervo ospiterà infatti la formazione guidata da Federico Zampaglione, tra gli autori e interpreti più apprezzati della musica italiana contemporanea. Dopo Ivana Spagna, Francesco Demuro e Nina Zilli, Rocco Hunt e Fred de Palma, arriva nel cuore della Costa Smeralda una delle realtà artistiche più longeve e amate del panorama nazionale. I Tiromancino hanno saputo costruire nel corso della propria carriera un'identità musicale inconfondibile, caratterizzata dall'incontro tra cantautorato, pop e ricerca sonora, dando vita a un repertorio che ha accompagnato diverse generazioni e lasciato un segno profondo nella musica italiana.





Guidata da Federico Zampaglione, autore di alcuni tra i brani più celebri degli ultimi decenni, la formazione proporrà una selezione delle canzoni più rappresentative del proprio percorso artistico. Uno spettacolo che unirà dimensione acustica, qualità interpretativa ed emozione, offrendo al pubblico un viaggio attraverso alcune delle pagine più significative della loro produzione musicale. La presenza dei Tiromancino a Porto Cervo conferma la volontà del Consorzio Costa Smeralda di portare in uno dei territori più suggestivi della Sardegna artisti provenienti da mondi musicali differenti, contribuendo a costruire un'offerta culturale ampia e articolata che valorizza ulteriormente una destinazione unica al mondo.

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"Siamo felici di ospitare i Tiromancino all'interno del calendario culturale dell'estate 2026 - dichiara Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda -. La loro presenza rappresenta il modo migliore per concludere una stagione che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico e che ha confermato il valore della cultura come elemento centrale della vita della nostra comunità. Attraverso la musica, la letteratura, le iniziative dedicate alle famiglie e i progetti culturali promossi durante l'anno, il Consorzio intende contribuire alla crescita del territorio e alla sua attrattività, valorizzando al tempo stesso la sua identità e il suo patrimonio". Il concerto dei Tiromancino Trio si inserisce infatti in un più ampio programma che proseguirà anche nei mesi successivi con nuovi appuntamenti dedicati alla musica classica, alla cultura e alla salute.Il programma completo degli eventi 2026 è disponibile a questo link:www.consorziocostasmeralda.com