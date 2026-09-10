Tutto pronto per il concerto dei Nomadi a Golfo Aranci il 22 settembre

La storia del gruppo, nato nel 1963, diventato fin da subito parte integrante del movimento beat italiano, è iniziata con Beppe Carletti e Augusto Daoglio. Si tratta di una storia che racconta di un gruppo con all’attivo ottantadue album, un numero incalcolabile di concerti proposti in ogni angolo del Bel Paese, oltre quindici milioni di dischi venduti e il record della longevità secondo solo a quello dei Rolling Stones. I nomadi sono per il pubblico una vera istituzione, le loro canzoni si cantano a squarciagola durante i concerti, la storia di ogni componente è nota al pubblico così che ogni membro della band è quasi uno di famiglia. I Nomadi raccontano da sessantatré anni il paese e le sue fragilità, le incongruenze, le paure, l’emarginazione, la ricerca spirituale, la libertà. I Nomadi, sono un vero e proprio fenomeno di costume, sono stati capaci di costruire con il pubblico un rapporto quasi simbiotico, Il Popolo dei Nomadi, segue i propri beniamini, con entusiasmo e incrollabile fedeltà.

Il concerto dei Nomadi, sarà preceduto dallo spettacolo di Giuseppe Masia, capace con la sua inconfondibile ironia di coinvolgere il pubblico come solo i grandi artisti sanno fare. Si annuncia una serata durante la quale, il divertimento, la musica di ieri e quella di oggi s’incontreranno per una serata indimenticabile nel cuore di Golfo Aranci. Il calendario estivo predisposto dal Comune di Golfo Aranci per questa lunga e fortunata stagione estiva, sotto il marchio Golfo Aranci Mon Amour, continua a sformare successi.

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Per anni, lo sbarco a Golfo Aranci ha rappresentato la via d’accesso verso l’isola anche per i Nomadi, che, il prossimo 22 settembre, sbarcheranno a Golfo Aranci e per la prima volta, nel corso della loro lunga storia musicale, si esibiranno in piazza Cossiga. La R&G Music e il Comune di Golfo Aranci, hanno predisposto un concerto destinato agli annali. I Nomadi capitanati da Beppe Carletti, arriveranno a Golfo Aranci il prossimo 22 settembre, ennesima tappa del “Live Tour 2026” che a oggi conta circa ottanta date in giro per l’Italia.