Golfo Aranci capitale del gusto: al via la prima edizione di “Taste Sardinia”

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I profumi, i vitigni e le tradizioni enogastronomiche dell'Isola si danno appuntamento a Golfo Aranci il 12 e 13 settembre per la prima edizione di Taste Sardinia – L’evento diffuso del gusto. Due giorni dedicati alla valorizzazione del patrimonio culinario sardo, capaci di trasformare il centro cittadino in una vetrina a cielo aperto per 22 produttori d'eccellenza provenienti da tutta la regione.Il percorso espositivo e degustativo prenderà vita tra via dei Caduti e piazza Cossiga. Tra i protagonisti del settore vitivinicolo spiccano nomi di rilievo come Cantina Siddùra, Tenute Mela, Agricola Leo Conti, Tenuta L’Ariosa e Cantina Tercis, pronti a guidare i visitatori in un viaggio alla scoperta delle radici e dei vitigni locali.Non solo calici e assaggi: l'area cucina vedrà la regia dello chef Angelo Sanna e della sua brigata, impegnati in momenti d'autore dedicati alla lavorazione delle materie prime del territorio. Il programma intreccerà showcooking, talk sulla cultura del cibo e intrattenimento artistico e musicale per le vie del centro.La manifestazione punta a un coinvolgimento corale: anche bar e ristoranti di Golfo Aranci partecipano all'iniziativa proponendo piatti e drink ideati per l'occasione, estendendo l'esperienza a tutta la rete dell'accoglienza locale.Sostenuto dal main sponsor Acqua San Benedetto, Taste Sardinia mira a superare la classica formula fieristica per offrire un racconto collettivo della Sardegna, posizionandosi come una strategica occasione di promozione turistica e sviluppo economico per la comunità.Scheda dell'evento* Date: 12 e 13 settembre 2026* Luogo: Golfo Aranci (Area via dei Caduti – Piazza Cossiga)* Sito ufficiale: www.tastesardinia.it