Trevi, Fois, Stancanelli e Muscas conquistano Golfo Aranci nella terza serata del Festival

OLBIA. La magia della grande narrativa contemporanea torna a conquistare il pubblico di Golfo Aranci Letteratura e Solidarietà. La terza serata del Festival ha registrato l’ennesimo tutto esaurito, confermando la straordinaria partecipazione di lettori e appassionati che stanno trasformando il lungomare della cittadina in un vero e proprio salotto culturale a cielo aperto. Tra dibattiti intensi, riflessioni profonde e il fascino senza tempo delle grandi storie, sul palco si sono toccati i momenti più alti del confronto tra i migliori scrittori del panorama italiano. La serata ha offerto un percorso ricco di sfaccettature stilistiche e umane. Ad aprire gli incontri è stato Emanuele Trevi che, affiancato dalla giornalista Antonella Brianda, ha accompagnato il pubblico tra le pagine di Mia nonna e il Conte, restituendo con grazia ed eleganza il ritratto di un delicato rapporto d’amore vissuto come testimone in prima persona. A seguire, Melania Muscas, insieme a Ilaria Del Giudice, ha incantato i presenti con l'epica fantasy in salsa sarda de Il sangue degli immortali, intrecciando il dinamismo dei combattimenti al fascino antico delle Janas.





Spazio poi ai grandi temi civili e alla memoria con Marcello Fois, intervistato da Davide Mosca: a partire dal suo ultimo libro L’immensa distrazione, l'autore ha affrontato la questione fondamentale del diritto allo studio e ad una sana educazione, ma anche il delicato rapporto genitori-figli regalando ai visitatori anche un toccante omaggio a Grazia Deledda a cent'anni dal conferimento del Premio Nobel. A chiudere il poker di incontri è stata Elena Stancanelli, con la conduzione di Antonella Brianda, che ha presentato La gioia di ieri, un ritratto profondo e sincero di una figura femminile sospesa tra il peso del passato e la costante trasformazione dei propri desideri. Al termine dei dibattiti e del consueto firma-copie, l’attenzione si sposta ora verso la conclusione di questo viaggio straordinario.





Stasera, a partire dalle ore 19, andrà in scena la quarta e ultima serata del Festival, con un programma di altissimo profilo:

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* Antonio Spadaro presenta A passo d’uomo (in dialogo con Sebastiano Nata)* Ciriaco Offeddu presenta Angelina (in dialogo con Luana Scanu)* Marco Lodoli presenta Solo un giorno (in dialogo con Elisabetta D’Andrea)* Romana Petri presenta Distanza di sicurezza (in dialogo con Silvia Orrù)A coronare la manifestazione saranno i saluti istituzionali della Presidente del Consiglio Comunale di Golfo Aranci, Alessandra Feola.L’ingresso è libero e gratuito. L'organizzazione invita tutta la cittadinanza e i lettori a partecipare per festeggiare insieme la bellezza della lettura e la forza della solidarietà.