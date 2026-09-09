Premio Forum Traiani 2026: ecco i vincitori della V edizione

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OLBIA. Si è tenuta , domenica 6 settembre 2026, nel Centro Congressi del Sardegna Grand Hotel Terme a Fordongianus, la cerimonia di premiazione della V edizione del Premio Letterario Nazionale Forum Traiani 2026. Quest’anno si è assistito ad una riduzione della partecipazione in tutte e tre le sezioni, Narrativa, Poesia, Saggistica, ma il livello e la qualità della produzione in concorso è salito, rendendo ardua la decisione degli esperti selezionati della giuria presieduta dal professor Massimo Onofri. A condurre la serata di premiazione, Giuliano Marongiu affiancato da Alessandra Piredda. Ad impreziosire la cerimonia di premiazione, la musica e le improvvisazioni della fisarmonica di Eleonora Steri.Il Premio Speciale della Giuria è stato assegnato ad Andrea Cortellessa con l’opera Una ragione di più per andare all’inferno. Vedere Pasolini, edita da Treccani 2025.Particolarmente felice anche il Premio per la Letteratura, assegnato alla scrittrice Rosa Matteucci, già vincitrice nel 1999 del Premio Bagutta nella sezione Opera Prima, finalista del premio Viareggio e del Premio Strega e vincitrice del Premio Grinzate Cavour, del Premio Napoli e del Premio Brancati. Nel 2025 pubblica con Adelphi il suo ultimo romanzo Cartagloria, vincitore del Premio Mondello nello stesso anno.Il Premio Opera Prima, è andato a Matteo Auciello con Tecniche miste di trasformazione, edito da Il Ramo e la Foglia 2025.A ottenere il primo posto nella sezione Narrativa, dopo la selezione iniziale e l’inserimento nella “cinquina” finale, è stato Domenico Conoscenti, Manomissione, (Il ramo e la Foglia 2025).Secondo Premio per Adrian Bavi, La nuotatrice notturna, (Nutrimenti 2025), mentre il terzo premio è andato a Fabio Bacà, L’era dell’Acquario, (Adelphi 2025).Nella sezione dedicata alla Poesia edita, a spuntarla è stata Beatrice D’Abbicco, La poesia non esiste, (Eretica 2025), mentre al secondo posto troviamo Anna Settevendemmie, Cose che ac(ca)dono, (PeQuod 2025) e al terzo posto Valentina Pasquon, Per non perdere il conto, (Manni 2025).Nella sezione saggistica il primo premio lo ottiene Paolo Desogus, In difesa dell’umano. Pasolini tra passione e ideologia, (La Nave di Teseo 2025), il secondo Premio va a Nicola Fano, Michelangelo e i pensatori. Apologia del dubbio nelle arti, (Elliot 2025), e il terzo premio a Fulvio Conti, Massoneria e fascismo. Dalla grande guerra alla messa al bando delle logge, (Carocci 2025).“La V edizione del Premio ha visto una riduzione della partecipazione in tutte le sezioni. Un fenomeno atteso, perché l’alto livello delle opere premiate ha determinato in questi cinque anni, in modo particolare negli autori che pubblicano in proprio o per Case Editrici a pagamento, la consapevolezza di un Premio poco praticabile per opere che non siano di alta qualità letteraria. Ringrazio tutta la Giuria, composta da Massimo Onofri Presidente, Monica Farnetti, Giovanna Caltagirone, Alessandro Cadoni, Filippo Sani, Rosanna Morace, Mario Marras, Simona Campus, Carla Del Vais e Domenico Fadda, per la dedizione e la serietà con la quale hanno affrontato tutte le difficoltà. Per la VI Edizione del Premio ci saranno importanti novità, pensate per far si che il Premio Letterario nazionale Forum Traiani possa raggiungere sempre più importanti e prestigiosi risultati”. Così ha commentato il Presidente del Premio, Mario Zedda.Patrocinano il Premio letterario nazionale Forum Traiani la Fondazione di Sardegna, il Comune di Fordongianus, le Università degli studi di Cagliari e Sassari, Lettres Sorbonne Universitè. Collaborano Sardegna Grand Hotel Terme e Endas Sardegna.