Auto distrutta dalle fiamme in via Volta a Olbia

Intervento notturno per i Vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, chiamati alle 3 per domare un incendio divampato in via Alessandro Volta. Le fiamme hanno avvolto un’autovettura parcheggiata in strada, ma il tempestivo lavoro dei pompieri ha impedito che il rogo si estendesse all'appartamento adiacente.

Sulle cause dell'incendio sono ancora in corso gli accertamenti. Sul posto sono giunti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri, a cui sono affidate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

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