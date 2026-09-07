Blitz antidroga a Olbia: sequestrati 2,5 chili di cocaina, scatta l'arresto

Un duro colpo al traffico locale di sostanze stupefacenti è stato messo a segno nelle prime ore dello scorso 5 settembre dai Carabinieri della Sezione Operativa del NORM, appartenenti al Reparto Territoriale di Olbia. L’operazione, inserita in una più ampia e costante attività di contrasto allo spaccio di droga nel territorio gallurese, ha portato all’arresto in flagranza di un cittadino del posto, già noto alle forze dell’ordine. L'intervento è scattato a seguito di specifici servizi investigativi e di appostamento. Durante la successiva perquisizione domiciliare, i militari dell'Arma hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga: oltre tre chilogrammi complessivi tra cocaina, hashish e marijuana.

A colpire è stata soprattutto la presenza di circa 2,5 chilogrammi di cocaina ancora sotto forma di "pietra", ovvero allo stato solido puro e non ancora tagliata o suddivisa in singole dosi. Assieme alla sostanza stupefacente, all'interno dell'abitazione sono stati trovati e posti sotto sequestro anche un bilancino di precisione e diverso materiale idoneo al confezionamento delle dosi, chiare evidenze dell'attività di spaccio. Si tratta di uno dei sequestri più rilevanti effettuati a Olbia e provincia negli ultimi mesi. Secondo le prime stime degli inquirenti, la droga, una volta immessa sul mercato al dettaglio e opportunamente tagliata, avrebbe potuto fruttare oltre 250mila euro, una cifra legata all'elevato grado di purezza del materiale rinvenuto.

Tutto il materiale sequestrato è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti e le analisi di laboratorio del caso.

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