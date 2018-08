Venerdì a Golfo Aranci finalissima regionale di Miss e Mister Europa 2018

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Tutto è pronto a Golfo Aranci per la finale regionale, di Miss & Mister Europa 2018 . Venerdì 10 agosto in Piazza La Piccola alle ore 22, si rinnova l'appuntamento con il talento e la bellezza, per la finale regionale organizzata dalla Soleventi di Massimo Eretta con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Golfo Aranci.Tanti giovani sul palco, decisi e determinati, nel mettere in gioco se stessi per diventare protagonisti della serata e contendersi il titolo regionale di Miss e Mister Europa Sardegna, proponendosi nelle varie discipline, dalla moda al canto, alla danza e allo sport.L'organizzazione ha stabilito fin d'ora che non saranno solo i due vincitori del titolo regionale ad accedere alla finale nazionale di Ischia, in programma per il prossimo mese di Ottobre, con loro altri quattro finalisti scelti dalla giuria tecnica e due dalla giuria di qualità.La serata presentata da Maria Pintore, direttore di Radio Internazionale Costa Smeralda, si preannuncia ricca di sorprese. Sarà ospite e giurata la cantante Paula Mitrache in arte Haiducii, protagonista di successi internazionali riconoscibili fin dalle prime note come nel caso della gettonatissima Dragostea Din Tei.Fra gli ospiti anche Don Alessandro Cossu, il prete canterino del Web campione di visualizzazioni, ex parroco di Golfo Aranci, che presenterà il suo primo cd.Miss & Mister Europa nel tempo ha offerto importanti occasioni di crescita professionale ai giovani sardi. Fra le Miss ricordiamo Talia Ferralis,vincitrice della selezione regionale nel 2015, oggi affermata modella e volto delle copertine più ambite nel mondo della moda. Tra i Mister spicca il nome di Andrea Levrini, vincitore sia dell'edizione regionale del concorso che dell'edizione Nazionale del 2015. Anche per lui si aprirono le porte della Tv e dei fotoromanzi. Alla serata saranno presenti anche i vincitori della scorsa edizione Maria Piredda me Luca Novello che a fine serata consegneranno la fascia ai vincitori.La serata rientra fra gli eventi del Comune di Golfo Aranci, sempre attento e sensibile agli appuntamenti destinati al pubblico estivo.