E' arrivato il gran giorno, stasera a Berchidda Steve Coleman in concerto

: Steve Coleman è il grande protagonista della serata in programma in piazza del Popolo (inizio alle 21.30), "palco centrale" del festival ideato e diretto da Paolo Fresu nel suo paese natale e in altri sedici località del nord Sardegna. Il musicista nato a Chicago nel 1956 ritorna all'ombra del Limbara a dieci anni di distanza dalla sua precedente apparizione, alla testa dei Five Elements, la storica formazione con cui porta avanti dai primi anni Ottanta le sue principali attività, con un organico quasi completamente diverso rispetto a quella precedente occasione: accanto al suo sax alto e alla tromba di Jonathan Finlayson ci saranno infatti la voce di Kokayi, Anthony Tidd al basso elettrico e Sean Rickman alla batteria., ha esteso la sua indagine alle tradizioni africane, asiatiche e cubane, creando gruppi e progetti in cui interagiscono musicisti di jazz e cantanti rap, percussionisti latinoamericani e vocalist asiatici, oltrepassando lo steccato prettamente jazzistico per esondare in territori più vasti ma sempre coinvolgenti. L'intento di Steve Coleman nei recenti tour è quello di suonare nel modo più spontaneo possibile rimanendo comunque ancorato ad una forma ed una struttura. Con i suoi Five Elements è riuscito a sviluppare questa abilità istintiva e telepatica in una serie di concerti negli Stati Uniti e in Europa come testimoniato dal recentissimo album dal vivo registrato al Village Vanguard.: nei pressi della villa romana di Santa Filitica, è di scena un inedito duo che vede insieme per la prima volta il trombonista svedese Nils Landgren, protagonista la sera prima a Berchidda con la sua Funk Unit, e il chitarrista Francesco Diodati, reduce a sua volta dal concerto del giorno precedente a Telti con il progetto Blackline).; un nuovo coinvolgente progetto che spazia dal bebop all'hard bop, con standard rivisitati e arrangiati in chiave moderna. Attivo dai primi anni Sessanta, quando ha iniziato ad accompagnare musicisti americani di passaggio e italiani come Nunzio Rotondo e Romano Mussolini, il batterista campano conta tra le numerose collaborazioni della sua lunga carriera quelle con Gato Barbieri, Enrico Rava, Franco D'Andrea, Martial Solal, Lee Konitz, Enrico Pieranunzi; Gegè Munari ha anche inciso musica per film sotto la direzione di maestri del calibro di Ennio Morricone, Bruno Canfora, Ritz Ortolani, Piero Piccioni, Pino Calvi e Armando Trovajoli.", il momento "dopofestival" curato da Gianluca Petrella; protagonisti, domani notte, dj Gruff (voce e giradisco) insieme allo stesso trombonista; due nomi che descrivono due mondi: un rap che da trent'anni continua a segnare la storia dell'hip-hop italiano con basi, parole e dischi, e un trombonista tra i più noti che pare aver perfettamente compreso l'evoluzione multi-direzionale del suo genere madre, il jazz; rap e scratch incontrano note e improvvisazione, beat, elettronica e rime in un prezioso e imperdibile mix.Due nomi che descrivono due mondi: un rap che che da trent'anni continua a segnare la storia del hip-hop italiano con basi, parole e dischi, un trombonista tra i più noti al mondo, che pare aver perfettamente compreso l'evoluzione multi-direzionale del suo genere madre, il jazz.Rap e scratch incontrano, note e improvvisazione.Beat, elettronica, scratch e rime in un prezioso e imperdibile mix.Non solo musica a Berchidda: negli spazi della Casara prosegue la mostra CasArte – Casa d'Arte Time in Jazz, un'esposizione delle opere degli artisti sardi e internazionali collezionate dall'associazione Time in Jazz nei suoi trent'anni di festival: aperta fino al 16 agosto dalle 15 alle 21.Al Cinema Santa Croce, invece, un nuovo appuntamento con la rassegna di film e documentari di Time in Jazz curata e presentata da Gianfranco Cabiddu: in visione, a partire dalle 17.30, "Faber in Sardegna", il docufilm firmato dallo stesso regista cagliaritano, che racconta il legame di Fabrizio De André con l'Isola, in un viaggio musicale ed emotivo, ricostruito attraverso interviste, suggestioni e documenti d'archivio.Tradizioni, viaggi, musiche, insularità", fresco di stampa per la casa editrice Aipsa (giugno 2018), a firma di Simone Cavagnino e Claudio Loi, dedicato alla scena jazzistica sarda. Suddiviso in cinque sezioni tematiche, comprende oltre settanta testimonianze originali di artisti e addetti ai lavori e una nutrita galleria discografica con centinaia di schede distribuite sotto forma di