Raffica di controlli in Costa Smeralda della Guardia di Finanza di Olbia

hanno impegnato diverse pattuglie, per un totale di oltre 100 militari impiegati, per eseguire controlli in materia di rilevazione di indici di capacità contributiva, di contrasto dell’evasione fiscale, di controllo del rilascio di scontrini e ricevute, in materia di rispetto di disciplina dei prezzi e di anticontraffazione.hanno permesso di verificare le attività commerciali presenti nella prestigiosa costa gallurese, includendo di fatto le principali spiagge e i pontili della zona, procedendo, inoltre, al riscontro delle intestazioni di imbarcazioni di lusso ed autovetture di grossa cilindrata. Gli equipaggi della sezione Operativa Navale, in particolare, hanno proceduto al controllo di diverse imbarcazioni, sia battenti bandiera italiana che estera, effettuando controlli anche in materia di rilevamento capacità contributiva, noleggio ed accise.hanno constatato il mancato rilascio di oltre cinquanta documenti fiscali, per un’evasione di diverse migliaia di euro, individuando altresì casi di mancate emissioni relative a noleggio di lettini ed ombrelloni superiore ai mille euro.concentrati soprattutto sugli stabilimenti balneari. Nel corso delle operazioni sono stati identificati, impegnati in attività lavorativa, oltre 100 lavoratori dipendenti, dei quali dieci sono risultati totalmente in nero, cioè privi di copertura assicurativa e regolare assunzione, e ulteriori quindici irregolari, per violazioni riconducibili all’orario di lavoro effettivamente svolto.. Nei confronti del titolare di un rinomato stabilimento di Liscia Ruja è scattata la prevista segnalazione per l’avvio della procedura finalizzata alla sospensione dell’attività imprenditoriale attesa la presenza di diversi lavoratori in nero, risultata in nero, sospensione non avvenuta per l’immediato pagamento della maxi-sanzione Degni di nota anche i risultati conseguiti sul fronte del contrasto della contraffazione e della sicurezza prodotti.In particolare, i “baschi verdi” del Gruppo della Guardia di Finanza di Olbia, nel corso di appostiti servizi predisposti presso le principali spiagge galluresi, hanno individuato 14 soggetti intenti a vendere merce contraffatta ai turisti, sequestrando oltre 2mila articoli. nei pressi delle spiagge galluresi .Tra i prodotti sequestrati, gran parte dei quali di pregevole fattura, borse Louis Vuitton, Chanel, Fendi e Prada; orologi Rolex e Patek Philippe, alcuni comprensivi anche di scatola e falso certificato di garanzia; penne Montblanc.I venditori abusivi, tutti extracomunitari, sorpresi a vendere la merce illecita ai turisti, venivano quindi denunciati per i reati di contraffazione e ricettazione. Infine, la squadra Cites della Guardia di Finanza di Olbia ha sequestrato, nell’aeroporto Costa Smeralda, esemplari di Pinna Nobilis, più nota come nacchera, elevando verbali pari mille euro nei confronti di passeggeri in partenza.