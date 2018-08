In arrivo dal Palermo il nuovo portiere dell'Olbia, Marson

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

All'età di quattordici anni viene prelevato dal Milan dove gioca per due stagioni prima di trasferirsi al Palermo. Con la maglia rosanero, in tre campionati, totalizza 47 presenze con la formazione Primavera e nella stagione 16/17, in Serie A, è aggregato alla prima squadra figurando regolarmente tra i convocati. La scorsa estate viene ceduto in prestito al Sassuolo dove matura ulteriore esperienza nel massimo campionato, scendendo in campo in 9 circostanze nel torneo Primavera 1. Marson vanta inoltre 4 presenze con le Rappresentative Nazionali Under 18 e Under 19.