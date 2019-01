Pro Patria-Olbia domani alle 14.30, Filippi: "Ripetiamo la prestazione dell'andata"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Una partita tutt'altro che semplice, come sottolinea il mister dei bianchi Michele Filippi nel corso della conferenza stampa di presentazione al match: "Ci attende una partita molto dura e dispendiosa sotto il profilo mentale. Il nostro obiettivo deve essere quello di ripetere la prestazione dell'andata, quando riuscimmo a rimontare un avversario diverso da noi in tanti aspetti, ma a noi simile nella ricerca di una precisa identità in campo. Andremo a dare battaglia per noi stessi e per la maglia che indossiamo, vorrei vedere una squadra che va a caccia di emozioni e che sappia esaltarsi"., vedo una squadra che ha fiducia e ottimismo, volenterosa di rimettersi in carreggiata e recuperare la media punti e la continuità di rendimento che aveva all'inizio della stagione. Ho ritrovato un gruppo di giocatori se possibile ancora più disponibile e forse ora noto un clima più positivo attorno alla squadra".Con qualche defezione (Senesi e Caligara), ma carichi e battaglieri i bianchi cercano dunque il colpaccio contro i bustocchi per iniziare al meglio il 2019: "Non abbiamo ancora recuperato tutti gli effettivi, ma non ho dubbi che l'undici che scenderà in campo darà ampie garanzie. Cosa cambierà rispetto a prima? È importante anzitutto che la squadra venga plasmata nel rispetto della propria identità e in funzione delle esigenze del momento. Il tecnico deve assecondare sempre il modo di essere della squadra. Domenica sarà importante non sbagliare l'interpretazione della gara".