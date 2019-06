Allerta meteo per alte temperature: domani in Gallura scirocco forte

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La protezione civile regionale ha appena diramato un’allerta meteo per alte temperature anche in Gallura. E’ infatti in arrivo una perturbazione da sud est con scirocco forte proveniente dal Nord Africa che a partire da domani porterà ad un aumento delle temperature con valori che potrebbero superare i 37 gradi. Già dalla giornata di sabato con il cambiamento della direzione del vento che dovrebbe ruotare a nord ovest con correnti fresche che riporteranno le temperature alla normalità.