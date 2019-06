Quaranta nuovi posti auto per i lavoratori di Porto Cervo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

l Comune ha istituito il senso unico nella centralissima via Sa Conca, dall’incrocio di piazza del Principe sino a via Brigantino, per offrire aree sosta aggiuntive riservate ai titolari di contratto di lavoro in possesso di abbonamento. <È un primo passo per risolvere l’annoso problema della mancanza di parcheggi che pesa sul personale impiegato nelle attività del centro di Porto Cervo. Un intervento urgente era doveroso fin da questa stagione per rispondere alle tante richieste ricevute - spiega il delegato alla Polizia locale, Tore Mendula -. Sappiamo che le esigenze di parcheggi per un borgo come Porto Cervo non si esauriscono qui, ma la soluzione studiata in collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda tampona le necessità immediate in vista di un intervento più organico che avvieremo nel 2020>. .