A Golfo Aranci proseguono gli eventi estivi, ecco il programma

Sarà Danilo Sacco il grande protagonista del weekend. Sacco, cantante e chitarrista è stato per 18 anni la voce dei Nomadi. Il concerto gratuito del 2 agosto si terrà nello scenario fantastico di Golfo Aranci, nella piazza di fronte al Comune all'inizio del lungomare. Soddisfazione per la programmazione è stata espressa anche dagli assessori Romano e Prontu rispettivamente delegati al turismo e allo spettacolo. Dal 2 al 4 agosto si terrà sul Lungomare la Festa del Gusto internazionale "Tour Sardegna" edizione dedicata alle bontà tipiche italiane e internazionali. Un fine settimana all’insegna di un viaggio nel gusto in uno dei lungomari più belli d'Italia. Sarà protagonista il cibo di strada. Un esempio arriva dal mercato di Ballarò di Palermo il "pani ca’ meusa"



Dopo il successo registrato nelle scorse settimane con gli eventi di luglio, l'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Mulas ha programmato gli eventi per il mese di agosto a Golfo Aranci. "Dopo aver effettuato le opportune valutazioni sul bilancio e ottenuto il via libera dagli uffici, siamo in grado di poter svelare gli eventi per il mese di agosto a Golfo Aranci che saranno come al solito del livello che oramai siamo soliti offrire ai residenti e turisti" ha dichiarato il Sindaco Mulas.Il pani ca’ meusa (in italiano panino con la milza) è una specialità alimentare palermitana, esempio di tradizione gastronomica nel campo del cosiddetto "cibo da strada".Dal Salento una delle streetfodders più amate " Zii Esterina" e la sua deliziosa “Puccia Salentina " e da Zena (Genova) con le tipicità liguri accompagnate dalle note di Fabrizio De André. In più lo chef Meoni uno dei maggiori interpreti della bistecca fiorentina.Confermatissimi gli stand internazionali tra cui il valenciano Tito Castro e la sua magica paella, l’Argentina con l’asado e la picanha dal Brasile.Il primo lungo weekend di agosto si conclude lunedì 5 alle 22 con “Note dal Golfo” evento di musica, tradizioni e spettacolo, un festival con i migliori artisti isolani e non presentato da Giuliano Marongiu.Ogni sera dalle 20 nelle vie del centro spettacoli di strada.