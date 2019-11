Oscar Brevi è il nuovo allenatore dell'Olbia Calcio

LA CARRIERA

. La Società rende noto di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Oscar Brevi. Il tecnico ha firmato con il club un contratto valido sino al 30 giugno 2020.Brevi, a cui la Società augura i migliori auguri per l'inizio di questa nuova avventura, incontrerà nel pomeriggio la squadra per dirigere il primo allenamento da allenatore dell'Olbia.Nato a Milano il 15 dicembre 1967, Brevi ha iniziato la propria carriera di allenatore, trascorsa interamente in terza serie, nell'ottobre del 2009 quando a Como, smessi a 42 anni i panni di giocatore, affiancato da Ottavio Strano ha assunto la guida tecnica della società lariana in Prima Divisione. Nella stagione successiva è confermato al Como nel ruolo di allenatore in seconda, mentre nel campionato 2011/2012 guida la Cremonese al quinto posto in classifica centrando la qualificazione ai playoff per la Serie B. Riparte da Catanzaro (2013/2014) conseguendo un quarto posto finale in campionato e l'accesso alla fase playoff, mentre nelle due stagioni successive guida Rimini e Spal. Il campionato 2016/2017 lo vede in sella alla panchina del Padova dove conclude il girone B al quarto posto, mentre nella stagione successiva subentra a campionato in corso alla guida del Fano penultimo in classifica centrando a fine campionato la salvezza diretta. Allo scorso campionato risale la breve esperienza da allenatore del Renate.Da giocatore, Brevi ha indossato, tra le altre, le maglie del Como e del Torino con cui ha centrato rispettivamente il doppio salto dalla Serie C alla Serie A nel biennio 2000-2002 e la promozione nel massimo campionato nella stagione 2006/2007.