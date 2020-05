Riaprono oggi palestre e piscine in Sardegna

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La Fase due per piscine e palestre riparte oggi anche in Sardegna con limitazioni e regole stabilite dai protocolli previsti dalla Conferenza delle Regioni. Nello specifico sarà obbligatorio evitare gli assembramenti e sarà dunque necessario prenotare i corsi e le lezioni. Durante la pratica sportiva non sarà necessario l’uso delle mascherine che però è previsto per l’accesso alle strutture.