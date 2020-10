Parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Parte la prossima settimana la Campagna di vaccinazione antinfluenzale nel territorio della Gallura: forte la collaborazione tra la Assl di Olbia e i Medici di medicina generale che quest'anno, rispetto al passato, saranno ancora più coinvolti nella campagna vaccinale. Saranno infatti loro il primo punto di riferimento per la popolazione. Alla Assl di Olbia sono già stati consegnati oltre 15mila vaccini, ora in fase di distribuzione.La stagione influenzale 2020-2021 sarà caratterizzata dalla contemporanea circolazione di virus influenzali e SARS-CoV-2; per questo motivo il Ministero della Salute (Circolare n. 19214 del 4 giugno 2020) raccomanda l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, in particolare nei soggetti a rischio di tutte le età, per semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti, considerata la somiglianza dei sintomi tra Covid-19 e Influenza.Per la somministrazione della vaccinazione ci si deve rivolgere al proprio Medico di Medicina Generale. La Assl di Olbia, recependo la richiesta delle associazioni di categoria, ha messo a disposizione dei medici le strutture dove effettuare le vaccinazioni: per effettuare il vaccino la popolazione dovrà prendere appuntamento col proprio medico e rispettare le norme previste per la riduzione della diffusione del virus (mascherina, igiene delle mani, distanziamento).Qualora il Medico sia impossibilitato, ci si può rivolgere, ai centri vaccinali di riferimento.La Vaccinazione Antinfluenzale è fortemente raccomandata a:- Persone di età superiore ai 59 anni;- Tutti i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni alla data di vaccinazione- Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo “postpartum”- Persone di età compresa tra i 6 anni e i 60 anni con le seguenti patologie:malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia; broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva - BPCO);malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite ed acquisite;diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con Indice di massa Corporea superiore a 30);epatopatie croniche;insufficienza renale/surrenale cronica;malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;patologie oncologiche e in corso di trattamento chemioterapicomalattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV;malattie infiammatorie croniche e sindromi intestinali da male assorbimento;patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari);altre patologie che aumentano il rischio di gravi complicanze da influenza;- Persone con età compresa tra i 6 anni e i 18 anni in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale;- Persone di qualunque età ricoverate presso strutture per lungodegenza;- Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato)- Personale delle Forze dell’Ordine (Polizia di Stato, Polizia Locale, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia penitenziaria), dei Vigili del Fuoco e personale della protezione civile;- Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte d’infezione da virus influenzali non umani:allevatori;addetti all’attività di allevamento;addetti al trasporto di animali vivi;macellatori e vaccinatori;veterinari pubblici e libero-professionisti;- Persone impegnate in servizi pubblici di primario interesse collettivo, quali (indicativamente):altre forze armate;personale degli asili nido, di scuole dell’infanzia e dell’obbligo;addetti poste e telecomunicazioni;- Donatori di sangue.I cittadini compresi nella fascia di età tra i 6 e i 59 anni (che non rientrano tra le categorie a rischio cui si rivolge la campagna antinfluenzale) possono acquistare il vaccino nelle farmacie.Nei prossimi giorni verranno fornite indicazioni precise anche per la vaccinazione dei bambini, i cui Pediatri di libera scelta non hanno aderito alla campagna vaccinale." Come associazione di categoria con la Regione, anche quest'anno, si è raggiunto un accordo che permette ai medici di medicina generale di effettuare la campagna vaccinale antinfluenzale .Quest' anno , a maggior ragione, è quanto mai necessaria la vaccinazione antinfluenzale sia per poter ottenere la maggiore protezione anticorpale per se stessi e per proteggere in maniera più soddisfacente possibile le persone fragili e i malati cronici e sia per poter agevolare la diagnosi , anticipandola, di infezione da coronavirus , che nelle prime manifestazioni ben simula la sindrome influenzale. Il messaggio : vacciniamoci. vacciniamoci , vacciniamoci . I vaccini sono sicuri !, dopo l'acqua potabile sono la più grossa conquista dell'umanità nel debellare le malattie ", spiega Giovanni Barroccu, segretario provinciale della Fimmg.