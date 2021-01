Scontro frontale tra auto all'uscita dell'aeroporto Costa Smeralda

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Intorno alle 16 la sala operativa del 115 ha ricevuto una richiesta d'intervento per un incidente ad Olbia sulla bretella all’ingresso della città all'uscita dell'aeroporto Costa Smeralda. Prontamente è stata inviata la squadra del Distaccamento cittadino. I veicoli condotti da due giovani si sono scontrati frontalmente e per entrambi è stato necessario il trasporto all’ospedale di olbia. I vigili del fuoco hanno collaborato coi sanitari del 118 per estrarre i contusi e assicurato la messa in sicurezza dello scenario. Sul posto Polizia locale per i rilievi del caso.