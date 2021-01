Un 27enne di Calangianus nei guai per droga

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Questa notte, a Calangianus, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari dell’aliquota radiomobile della compagnia di Tempio Pausania hanno denunciato per detenzione illegale di sostanza stupefacente un pregiudicato di 27 anni, residente a Calangianus (ss). Il giovane, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di tre grammi di marijuana. Nella successiva perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti ulteriori 30 grammi della stessa sostanza, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.