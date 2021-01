A Golfo Aranci l'Hermaea a caccia di punti contro Torino

Gli infortuni dell’ultimo periodo non hanno certamente dato una mano alle biancoblu, che però non si sono mai tirate indietro: “Stiamo cercando di trovare le migliori combinazioni possibili per sopperire all’emergenza – spiega - gli allenamenti risentono delle assenze, ma a Roma abbiamo dato dimostrazione di coesione. Volevamo dare il meglio di noi stesse, e nonostante fossimo penalizzate, siamo riuscite a mettere in difficoltà una squadra come Roma, che ha già un piede in A1. Purtroppo rimane l’amarezza di non sapere come sarebbe andata con l’organico al completo”.





Hermaea e Cus Torino si affronteranno domenica 24 gennaio alle 12 al Palasport Comunale di Golfo Aranci. Dirigeranno l’incontro i signori Vincenzo Carcione e Fabio Toni. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LVF TV.

Tramontata matematicamente la possibilità di accedere alla Poule Promozione, la squadra di coach Giandomenico è comunque determinata a dare il massimo per migliorare la propria classifica, che al momento la vede in settima posizione a quota 17 punti. Due lunghezze più indietro ci sono proprio le torinesi, battute al PalaGianniAsti per 3 set a 0 nella gara d’andata: “Proveremo a ripeterci – dice la centrale hermeina Sara Angelini - ovviamente ogni partita fa storia a sé, il nostro sport non smette mai di stupire da questo punto di vista. Ci faremo trovare preparate”.Le galluresi sognano ancora i playoff, ma per arrivarci occorrerà guadagnare la prima piazza nella Poule Retrocessione. Obiettivo difficile, ma non impossibile: “L’altro giorno un amico mi ha detto una frase che mi è rimasta impressa e che sarà il leitmotiv di questa seconda fase che ci attende: meglio dominare all’inferno che servire gli angeli Perciò il nostro intento sarà proprio quello di “dominare” all’inferno, ossia la pool salvezza”.