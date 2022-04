Incidente sulla Olbia- Sassari, una donna trasportata in gravi condizioni in ospedale

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Incidente stradale sulla Olbia-Sassari al bivio per Ardara direzione Sassari. Per cause da accertare una vettura con due persone a bordo ha perso il controllo della stessa ribaltandosi su fianco. Sul posto è stata inviata una squadra operativa dalla sede di Ozieri che ha messo in sicurezza la zona interessata dall'evento e ha provveduto all'estrazione degli occupanti affidandoli a personale sanitario presente. Una donna é stata trasportata al Santissima Annunziata di Sassari, in gravi condizioni. Presenti anche forze dell'ordine per la sicurezza delle operazioni di soccorso.